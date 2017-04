Uma turista de 84 anos morreu após sofrer queda em uma escada dentro de um hotel em Piratuba. A idosa sofreu o acidente por volta das 16h desta terça-feira, dia quatro. O Corpo de Bombeiros do município fez o atendimento e conduziu a idosa, já inconsciente, ao Hospital de Piratuba/Ipira, porém ela não resistiu. A turista era de Corbélia, no estado do Paraná. A reportagem da Rádio Aliança manteve contato com o hospital e fomos inforamdos que a vítima pode ter sofrido traumatismo craniano. Somente exames mais aprofundados vão apontar o motivo da morte. Não se descarta a possibilitade da idosa ter sofrido um mal súbito, que pode ter provocado a queda na escadaria. A direção do Hotel está auxiliando os familiares com os procedimentos necessários.