O evento que vai escolher a nova Miss Concórdia será realizado no dia 19 maio, no Teatro Maria Luiza de Mattos, na Casa da Cultura, às 20h. As inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas na Fundação de Cultura até o dia 15 deste mês. Dentre os pré-requisitos para participar, as candidatas precisam ter entre 18 e 26 anos e residir em Concórdia por pelo menos 12 meses.

Uma semana antes do evento de escolha, elas participam de workshops de beleza, bem-estar e relacionamento. “As interessadas ainda podem nos procurar na Fundação de Cultura até o dia 15. Fazemos a avaliação, conforme as regras estabelecidas para a inscrição. Antes da escolha elas vão participar de todos os workshops divulgados”, comenta o coordenador do evento, Bruno Dariva.

O concurso terá premiação em dinheiro, além de outros prêmios. Além de representar Concórdia por um ano em eventos locais, regionais e estaduais, a vencedora também vai disputar o Miss Santa Catarina.