Até o fim desse semestre, a Casan pretende concluir as obras de melhorias no sistema de captação e distribuição de água em Concórdia. A afirmação foi feita pelo presidente da estatal, Valter Gallina. Ele esteve cumprindo agenda, nesta terça-feira, dia quatro, em Concórdia, com o prefeito Rogério Pacheco.

Em entrevista coletiva, o presidente da Casan ressaltou que o investimento total é de R$ 7 milhões e vai garantir o abastecimento de água pelos próximos 20 anos. Diz que as tratativas para dar agilidade nessas obras foram iniciadas ainda no ano passado. "Com o Pacheco fizemos uma reunião em dezembro, quando ele estava na condição de prefeito eleito, fizemos uma janeiro e outra em fevereiro e hoje estamos aqui para destacar as ações que estão em execução", conta o presidente.

Os trabalhos de melhorias no sistema de captação e abastecimento de água iniciaram ainda no ano passado. Gallina resslata que a Estação de Tratamento de Água de Linha São Paulo já está concluída, bem como a instalação das redes na parte alta da cidade. A parte da construção civil do empreendimento também deve ficar pronta até o fim desta semana. "Já foi feita a primeira captação de água e já foram compradas três bombas novas, com campacidade maior para Linha São Paulo. Contratamos o serviço de confecção das peças para essas bombas no valor de R$ 980 mil, que já estão em fabricação", conta. As melhorias compreendem a parte elétrica nas duas estações de captação, aumento na capacidade de tratamento e ampliação da rede. A previsão é deixar tudo pronto até o fim do mês de junho.

Esgotamento Sanitário

Sobre as obras de esgotamento sanitário, Valter Gallina diz que a empresa vem fazendo esse investimento em todo o estado. "Até 2011, eramos o 23º estado brasileiro em saneamento básico; hoje somos o 16º e até o fim do ano que vem seremos o quarto, com 49% de cobertura", afirma. Os recursos para esses investimentos vem de organismos internacionais e bancos do Brasil. Ele frisa que, com essas fontes, a estatal já tem garantidos R$ 2,2 bilhões de reais.

Uma parte desse montante, aproximadamente R$ 40 milhões, está sendo investido em Concórdia, com a implantação do sistema de esgotamento sanitário, iniciado ainda no ano passado pelo consórcio Trix-Infracon. O sistema compreende a coleta, canalização e tratamento do esgoto. A previsão de inauguração da obra é o primeiro trimestre do próximo ano.