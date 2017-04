A programação que comemora o aniversário do município iniciou no dia 3 com a Feira do Livro, que acontece na Secretaria de Educação até quinta-feira. Ipumirim completa 54 anos de emancipação político-administrativa na próxima sexta-feira, dia 07 e as atividades seguem.

No dia do aniversário o município realiza a mateada na Praça a partir das 15h, com apresentações culturais e animação do Musical GM e Banda Milionários. A partir das 20h o público acompanha os shows da Banda Energia Nova, Grupo Tradição e Pérola Negra. O evento será realizado no ginásio municipal e a entrada é franca.

O prefeito Volnei Schimidt comenta que a programação foi elaborada pensando em toda a população. “Temos uma programação mais enxuta, em função de que a Feira da Indústria Comércio e Agropecuária é realizada de dois em dois anos, e ela acontece em 2018. Mesmo assim contamos com atividades para toda a população participa. Feira do Livro, mateada, shows musicas com entrada livre e confraternizações”, destaca o prefeito. “É uma programação para homenagear os ipumirinenses que tanto já contribuíram e continuam contribuindo com o desenvolvimento do município”, ressalta Schmidt.

No domingo, dia 9, um almoço de incentivo ao consumo de carne suína será realizado pela Associação de Técnicos Agrícolas do Vale da Produção no salão paroquial.