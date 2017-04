A partir desta quarta-feira, dia cinco, a Rádio Aliança estreia novidades na programação jornalística. O Jornal da Manhã sai do ar e entra o Primeira Hora Aliança, a partir das 6h30. Um jornal mais interativo e também antenado nos acontecimentos do momento. Os jornalistas Clélio Ivo Dal Piaz e Analu Slongo passam a reforçar o time da emissora.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança desta terça-feira, dia quatro, o gerente comercial e de programação da Rádio Aliança, Adriano Casagrande, destaca que essas mudanças foram planejadas ainda no ano passado. Sobre as novas contratações, Casagrande ressalta "Clélio já é conhecido da mídia de Concórdia e já passou pela Aliança. Pelo conhecimento dele, ele vai ajudar na opinião da emissora. A Analu já passou pelo O Jornal, em Concórdia. Passou pela Prefeitura e tem conhecimento sobre jornalismo e o dia-a-dia da de uma Administração Municipal", completa.

Sobre a proposta de levar um jornal mais leve, interativo com o ouvinte e antenado nos acontecimentos do momento. Para promover a interatividade com o público, a Rádio Aliança estará disponibilizando seus canais de comunicação com o ouvinte, sejam os telefones (3441 2835/3441 2820 ou 3441 2801), facebook e o whats app (98803 2032). "As coisas acontecem e alguém sempre está registrando. Ou seja, o ouvinte também está se tornando testemunha ocular do fato. Com o advento da tecnologia, acaba se tornando repórter", finaliza Adriano Casagrande.

A partir desta quarta-feira, dia cinco, a programação jornalística da Rádio Aliança será:

06h30: Primeira Hora Aliança

08h45: Mesa Redonda

12h00: Jornal Aliança

A partir das 9h30, continuam os Minutos Esportivos e a cada hora cheia, o Giro da Notícia. Além do www.radioalianca.com.br