A Polícia Militar de Seara recuperou motocicleta que estava com registro de furto. O fato foi registrado na tarde da segunda-feira, dia três, durante abordagem na avenida Beira Rio. O veículo, com placas de Mangueirinha, Paraná, estava com o condutor de iniciais T.V, que foi preso em flagrante e conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Concórdia para procedimentos cabíveis.