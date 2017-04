A Justiça de Itá negou um pedido de liberdade provisória e manteve preso um homem que foi detido com comprimidos de ecstasy. Ele foi preso durante uma tentativa de abordagem de veículo, em Itá. O suspeito acabou empreendendo fuga e capturado em seguida. Durante revista pessoal, foi encontrada a droga no bolso do calção do homem.

Em janeiro o advogado de defesa entrou com pedido de revogação da prisão preventiva, que foi negada pelo poder judiciário. Houve mais um pedido de liberdade provisória feita ao Ministério Público, que já se posicionou contrário. Agora o caso será será analisado pelo judiciário.

(Com informações do repórter André Krüger).