Itá promove uma semana de ações com foco na saúde preventiva

Na semana em que é comemorado o Dia Mundial da Saúde, em 7 de abril, Itá promove uma programação extensa com foco na prevenção. As atividades iniciaram nesta segunda-feira e seguem até o sábado, dia 8. A secretária de Saúde de Itá, Joice Sartoretto, diz que o objetivo da ação é evitar o surgimento de doenças. “Como atuamos com a saúde básica, nossa maior função é prevenir”, enfatiza.

Confira a programação

* Segunda-feira, 3 de abril:

- Campanha de Combate ao Piolho nas escolas Cantinho da Pedrita e Creche Tio Ale;

- Campanha Odonto nas escolas Cantinho da Pedrita e Creche Tio Ale.

* Terça-feira, 4 de abril:

- Momento Saúde na rádio Estúdio FM, com a psicóloga Maiara Cordeiro, às 10h.

* Quarta-feira, 5 de abril:

- Momento Saúde na rádio Estúdio FM, com o médico Elzio, às 10h. O tema será “Saúde do Trabalhador: dores osteomusculares”;

- Campanha de Combate ao Piolho nas escolas João Henrique Pille e Santa Cruz, às 10h e às 15h;

- Campanha Odonto nas escolas Neuza Marques e Linha União, às 8h e às 13h30.

* Quinta-feira, 6 de abril:

- Momento Saúde na rádio Estúdio FM, com o médico Elzio, às 10h. O tema será “Saúde da Mulher – A vida na menopausa”.

* Sexta-feira, 7 de abril:

- Momento Saúde na rádio Estúdio FM, com o médico Elzio, às 10h. O tema será “Depressão e Ansiedade”;

- Palestra sobre Higiene às 10h e às 13h30, na Escola Valentin Bernardi.

* Sábado, 8 de abril:

- Verificação do Índice Geral de Massa Corporal (IMC) e Pressão Arterial às 13h30, nas escolas Neuza Marques e Linha União;

- Verificação do Índice Geral de Massa Corporal (IMC) e Pressão Arterial, às 13h30, no Colégio Liberatto;

- Palestra sobre Motivação, às 13h30, no Colégio Liberatto, com a psicóloga Maiara Cordeiro.