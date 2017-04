Fabrício Henrique Enck, 24 anos, foi socorrido com ferimentos graves, mas não resistiu.

Morreu nesta madrugada o concordiense Fabrício Henrique Enck, de 24 anos, que se envolveu em acidente na BR-470, na manhã da segunda-feira, dia três, em Pouso Redondo. Ele estava em um veículo Ford Ka com placas de Chapecó, estava descendo a Serra da Santa. Nas proximidades de um ponto da rodovia, conhecido como britador, em uma curva fechada, a motorista teria perdido o controle do veículo e colidiu em um caminhão de uma empresa de Ibirama.

As duas vítimas foram conduzidas em estado gravíssimo ao Hospital de Pouso Redondo e depois foram transferidos para o Hospital Regional de Rio do Sul.

Na direção do veiculo estava a supervisora da Rede Schumann, a searaense Jandira Tafarel Veronese, e na carona. Fabrício Henrique Enck, concordiense que mora em Ibirama.

Segundo informações, a condutora teria perdido o controle do veículo. Com isso, veio a colidir em um caminhão de uma empresa de Ibirama. O motorista do caminhão nada sofreu.

(Com informações do repórter André Krüger).