O Concórdia Atlético Clube inicia no fim de semana a disputa da Série B do Campeonato Catarinense pelas categorias Infantil e Juvenil. O primeiro desafio vai ser fora de casa contra o Barra, no sábado, dia oito.

Na segunda rodada, no dia 15, o Galo do Oeste recebe o Operário de Mafra.

Na sequência, os duelos serão contra o Camboriú, fora, no dia 22; Guarani de Palhoça, em casa, no dia 29; Marcílio Dias, fora, no dia seis de maio; no dia 13 desse mesmo mês, em casa, contra o Hercílio Luz; no dia 20, em casa, contra o Fluminense; no dia 27, longe de Concórdia, contra o Jaraguá; por fim, no dia três de junho, contra o Juventus, em Concórdia.