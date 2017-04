A Associação Concordiense de Basquetebol irá se reestruturar nesse ano de 2017 e focar mais nas escolinhas de base. A informação é do presidente da Acob, Rubens Mascelani. Até o ano passado, o clube vinha disputando o estadual em todas as categorias e agora irá focar mais nas equipes sub-13, sub-14 e sub-15, que são consideradas modalidades de fortalecimento.

Em entrevista a Rádio Aliança, Mascelani diz que as categorias sub-17, sub-19 e adulto estarão focadas em competições específicas como Olesc, Joguinhos e Jogos Abertos de Santa Catarina.

Conforme o mandatário, "como a maioria dos clubes estão no litoral, fica muito custoso estar nestas competições com deslocamentos e tudo mais. Por isso vamos focar mais na Liga Oeste com as categorias de base", afirma. A intenção é voltar, quem sabe, já em 2018 com equipe adulta disputando o Estadual.

Campeonato Catarinense

Neste fim de semana, a Acob estará sediando o Campeonato Catarinense de Basquetebol Sub-13 e sub-15 masculino. Os jogos serão no sábado, dia oito, no Silveirão pelas categorias sub13 e sub-15 masculino. O adversário será Chapecó. Depois desse confronto, a Acob enfrentará em casa o São Miguel do Oeste, no fim do mês.