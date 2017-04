As frentes de trabalho do Sistema de Esgotamento Sanitário de Concórdia vão ingressar em novas ruas nesta semana. Vão receber os serviços as ruas Jorge Perozin, Travessa das Rosas e Dinamarca.

Haverá continuação nas ruas Izidoro Maito, Ivo Biezus, Julio Moritz, Antônio Michelon, Itália, Romano Anselmo Fontana e Loteamento Calgaro.

Também haverá pavimentação nas ruas Vêneto, Das Tulipas, Dos Gerânios, Itália e 29 de Julho.

Haverá a colocação de emissário e de caixas de passagem.