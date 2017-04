Representantes da Prefeitura de Concórdia e do Sindicato dos Servidores Municipais devem voltar a mesa de negociação na manhã desta quarta-feira, dia cinco, para mais uma rodada de negociação. O encontro inicia às 8h.

Na rodada realizada na tarde da segunda-feira, dia três, as duas partes fizeram a negociação das clausulas sociais e agora o objetivo é iniciar as tratativas para as clausulas específicas como aumento de salário, auxílio-alimentação, cartão supermercado e pagamento de horas-extras.

Os trabalhadores pedem um aumento de 9,69%, que compreende a inflação do período mais aumento real de 5%.