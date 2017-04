A Associação de Pais e Amigos da Natação de Concórdia otbeve sete medalhas durante o Circuito de Maratonas Aquáticas de Santa Catarina, que foi disputado em Itá, no fim de semana.

No total, foram duas medalhas de ouro, uma de prata e quatro de bronze.

Alexandre Guerra – 1º na categoria 40 a 44 anos e 41º no geral.

Kelly Guerra – 1º na categoria 40 a 44 anos e 44º no geral.

Rodrigo Firmo – 2º na categoria 30 a 35 anos e 27º no geral.

Natalia Guerra – 3º na categoria 11 a 13 anos e 14º no geral.

Rafael Grassi – 3º na categoria 25 a 29 anos e 50º no geral.

Carlos Lousada – 5º na categoria 17 a 19 anos e 34º no geral.

Enzo da Silva – 5º na categoria 14 a 16 anos e 17º no geral.

Thaís Angnes – 6º na categoria 14 a 16 anos e 19º no geral

Lucas Ziliotto – 7º na categoria 14 a 16 anos e 20º no geral.

Lucas Vendruscolo – 14º na categoria 14 a 16 anos e 61º no geral.

Maria Ferraz – 7º na categoria 14 a 16 anos e 25º no geral.

Mariana Essing – 12º na categoria 11 a 13 anos e 37º no geral.

Julia Gomes Filho – 8º na categoria 30 a 35 anos e 66º no geral.

Na Classificação Geral do Circuito a APAN-Concórdia teve quatro atletas premiados entre os três melhores de cada categoria

1º lugares com Alexandre Guerra e Kelly Guerra, ambos da categoria 40 a 44 anos

2º lugar com Rodrigo Firmo na categoria 30 a 35 anos

3º lugar com Natalia Guerra na categoria 11 a 13 anos.