Encontro vai ser no Centro de Eventos Concórdia, no dia três de maio.

Reunião do Interiorano de Futebol Sete no próximo mês

A Fundação Municipal de Esportes de Concórdia estará realizando no dia três de maio a reunião para organizar a Edição de 2017 do Campeonato Municipal do Interior de Futebol Sete. A reunião será na sala de reuniões em anexo ao Centro de Eventos, a partir das 18h. O objetivo será de apresentar o campeonato às equipes interessadas.

Na edição de 2016, vinte e oito equipes iniciaram a contenda. O Pinhal foi o grande campeão.