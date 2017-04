A Justiça deferiu uma liminar ingressada pela regional de Concórdia do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Santa Catarina para que o professor Cassiano Boita assumisse a direção da Escola de Educação Básica, Domingos Magarinos. A informação é da própria regiona do Sinte e com isso, Boita assumiu já a função nesta semana.

Segundo a coordenadora regional do órgão na região de Concórdia, professora, Ingrid Fiorentin, no fim de 2016, a diretora do educandário pediu a exoneração do cargo e o Conselho Deliberativo indicou o professor Cassiano Boita para a função. De acordo com o Sinte, a Secretaria de Estado da Educação negou o pedido alegando que o profissional não tinha o perfil para o cargo, por ter faltas de greve.

Conforme Ingrid Fiorentin, o Sinte entendeu que, por ter sido escolhido pelo Conselho Deliberativo, preencher os requisitos necessários para a função e que a greve é um direito profissional, Cassiano Boita poderia, sim, assumir a função e ingressou com ação nesse sentido, cujo pedido foi aceito na última semana.