O município tem a economia baseada na agricultura e conta com 20 comunidades no meio rural. Um dos principais meios de transporte para os serviços no interior é o famoso jerico. Comum também é ver os “utilitários” circulando no perímetro urbano, mas o trânsito das “máquinas” será proibido na cidade. A Polícia Militar vai fiscalizar, porém antes, uma audiência pública para orientação dos proprietários será realizada.

O sargento Dalla Costa, responsável pela PM de Arabutã, explica que a lei não permite a circulação de veículos sem equipamentos de segurança, nem mesmo sem documentação. “Sabemos que é um meio muito utilizado, mas temos que cumprir a legislação e as regras do código de trânsito. Prezamos pela segurança e se não fiscalizarmos e acontecer um acidente, nós seremos os culpados e vamos responder por isso”, ressalta. “Já abordamos menores sem habilitação conduzindo jiricos, outros com crianças sem qualquer equipamento de segurança. Teve um caso em que eram três na frente e três na carroceria. Imagina se o veículo precisa frear bruscamente ou chega a colidir”, lembra o sargento.

Antes de autuar os condutores e proprietários, a PM vai orientar a população por um mês. Se o mesmo motorista for flagrado depois de ter sido abordado e orientado, ele vai responder um Termo Circunstanciado.

Para orientar a população os vereadores sugeriram uma audiência pública, que está marcada para o dia 10 de maio, às 19:30h na Câmara. O comando da PM já confirmou participação. O presidente do Legislativo de Arabutã, Gerson Artifon, destaca que o jirico é uma ferramenta de trabalho e pede que os agricultores participem. “É importante que todos participem, pois os detalhes sobre a legislação serão apresentados. É a oportunidade para que dúvidas sejam sanadas”, orienta ele. “Já fomos procurados por alguns agricultores que utilizam os jiricos e vamos sugerir à PM alguns ajustes para que ainda possam ser utilizados, caso seja possível”, adianta o presidente.