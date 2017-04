O homem de iniciais, G.S.H de 25 anos que deu entrada com perfuração provocada por arma branca foi atendido e liberado ainda na madrugada do domingo, dia dois. A informação foi obtida pela reportagem da Rádio Aliança junto ao Hospital São Francisco, na tarde desta segunda-feira, dia três de abril.

Conforme já informado, a vítima deu entrada no hospital com ferimentos de faca no peito. Ele foi deixado no pronto-socorro, sem nenhum acompanhante. O rapaz teria se envolvido em uma briga em Rancho Grande, comunidade do interior de Concórdia.



A PM foi chamada e foi até o Hospital para colher informações. Em rondas, a guarnição abordou um Fiat Stilo com placas de Concórdia na Rua Tancredo Neves e constatou que os dois ocupantes tinham participado da confusão.

Em rondas, foi localizado o veículo na Rua Tancredo de Almeida Neves. T.G.F.F. (19 anos) e E.L.K. (24 anos) informaram que estavam em uma festa em Rancho Grande e no final iníciou uma briga entre T.G.F.F. e G.S.H.

O autor relata que visualizou uma faca no chão e desferiu contra o peito da vítima. Os dois masculinos abordados no veículo foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Concórdia.

(Repórter André Krüger).