Um objeto estranho na rede de alta tensão foi o motivo do apagão registrado na manhã desta segunda-feira, dia três, em Concórdia. A informação é da Celesc. O fato foi registrado por volta das 10h40. Parte da região ficou desabastecida por aproximadamente cinco minutos.

De acordo com informações apuradas junto a Celesc, um caminhão caçamba havia basculado e a carroceria metálica encostou na rede de alta tensão, nas proximidades do centro comunitário do bairro dos Estados. Com a descarga eletétrica, os pneus do veículo estouraram. Ninguém se feriu. Os cabos não romperam.

Conforme o gerente regional da Celesc de Concórdia, Carlos Rigoni, até então a suspeita recaia sobre uma árvore, eucalipto, que havia caído sobre a rede entre as subestações de Xanxerê e Xaxim, que interferiu também no abastecimento naquela região, momentos antes do incidente em Concórdia.

Imagens/Ludwig Produções