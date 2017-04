As inscrições para a contratação de recenseadores temporários deverá iniciar no mês de abril / Foto: Divulgação Internet

Censo Agropecuário 2017 deverá iniciar no dia 1º de outubro

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o Censo Agropecuário 2017 terá início em 1º de outubro. Serão abertas 26.010 vagas de trabalho temporário, sendo 171 para profissionais de nível superior em 18 diferentes áreas de conhecimento. As demais vagas restantes serão para nível médio.

As inscrições para a contratação de recenseadores temporários deverá iniciar no mês de abril. Segundo o IBGE, os editais para os processos seletivos estão previstos para serem publicados nos dias 10 e 24 deste mês.

A expectativa é que o Censo Agropecuário seja realizado ao longo de cinco meses. Neste período os recenseadores vão visitar 5,3 milhões de estabelecimentos agropecuários em todo o país.

O objetivo do levantamento é atualizar informações sobre produção, características dos trabalhadores do setor, o emprego de irrigação, o uso de agrotóxicos, entre outros temas. O papel da agricultura familiar na produção agropecuária também será pesquisado. Os resultados do Censo devem começar a ser divulgados em meados de 2018.