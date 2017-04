Jandira Tafarel Veronese, de Seara, e Fabrício Henrique Enck, de Concórdia, são atendidos em hospital do Rio do Sul

Acidente com dois funcionários de rede de varejo da região em Pouso Redondo

Na manhã desta segunda-feira, (3), um acidente foi registrado na BR470 em Pouso Redondo. UM Ford Ka com placas de Chapecó estava descendo a Serra da Santa. Nas proximidades do Britador, em uma curva fechada, a motorista teria perdido o controle do veículo e colidiu em um caminhão de uma empresa de Ibirama.

Bombeiros prestaram atendimento. Os dois ocupantes do Ford Ka tiveram ferimentos graves. Na direção do veiculo estava a Supervisora da Rede Schumann, a searaense Jandira Tafarel Veronese, e na carona O Fabrício Henrique Enck, concordiense que mora em Ibirama. E assumiria a gerencia de uma das lojas na região.

As duas vítimas foram conduzidas ao Hospital de Pouso Redondo e depois foram transferidos para o Hospital Regional de Rio do Sul.

Fotos: Radio Educadora