A Agência Regional da Celesc de Concórdia está investigando o apagão de cinco minutos, que foi registrado na manhã desta segunda-feira, dai três, em Concórdia. O fato foi registrado por volta das 10h45.

Conforme informações preliminares, ainda não se sabe os motivos do apagão. De acordo com a Celesc, o problema pode ter surgido entre as subestações de Xanxerê e Seara, que manda energia para a subestação do bairro Santa Cruz, em Concórdia.

Além de parte de Concórdia, ficaram sem energia elétrica os municípios de Peritiba, Alto Bela Vista, Seara, Xavantina, Arvoredo, Itá e Paial.