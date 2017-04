Uma forte colisão foi registrada na noite deste domingo (02), na Rua Sete de Setembro, por volta das 20h. Um veículo Jetta placas MKK-0689 de Seara fazia o sentido bairro/centro, quando colidiu na traseira de uma carreta placa MSS-7152, que estava estacionada em frente à empresa Cross Motos. As causas do acidente ainda não foram apuradas, mas o que tudo indica é que o condutor do Jetta Celso Zanuzzo, 60 anos, estava em alta velocidade e dirigindo sob efeito de bebida alcóolica. Os danos foram de grande monta, principalmente no carro, porém o condutor não sofreu ferimentos e nem foi encaminhado ao hospital. A carreta câmara frigorifica da empresa Leva Transportes da família Novakowski, teve apenas estragos na parte traseira, na região do chassi e para-choque. Policia Militar e Corpo de Bombeiros de Seara estiveram no local para realizar os procedimentos cabíveis.

(Informações: Rádio Belos Montes)