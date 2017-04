Três gramas do entorpecente foram achadas com um jovem.

PM apreende maconha com jovem em Concórdia

A Polícia Militar de Concórdia encontrou uma quantidade de maconha com um rapaz de 20 anos. O fato foi registrado na noite do sábado, dia primeiro, em um estabelecimento comercial, localizado na 29 de Julho. Na ocasião, foram recolhidas três gramas de maconha com D.M.S, que irá responder a um Termo Circunstanciado.