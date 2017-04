O vereador Fabiano Caetano foi eleito como o novo presidente do PSDB de Concórdia. A eleição foi realizada no último sábado, 1º de abril, no auditório da Câmara de Vereadores. Caetano diz que tem o desafio de buscar novas lideranças para o partido. “O PSDB está crescendo, e recebi esse cargo com bastante responsabilidade. Atualmente, somos o partido do prefeito de Concórdia e temos dois vereadores na Câmara”, destaca.

Caetano ainda enfatiza que o PSDB pretende buscar pessoas sem o tradicional perfil político, mas que tenham opiniões influentes na sociedade. “Precisamos de cabeças pensantes que ajudem a planejar Concórdia e contribuam com a Administração Municipal”, afirma Fabiano Caetano. O mandato do novo presidente é para o período de dois anos.

Em nível de Estado, o PSDB já se prepara a eleição do ano que vem. Segundo Caetano, é grande a possibilidade de o partido ser protagonista em 2018. Os possíveis candidatos ao governo do Estado seriam os deputados Marcos Vieira e Leonel Pavan e os senadores Dalírio Beber e Paulo Bauer.