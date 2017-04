Acidente ocorreu na esquina das ruas 29 de Julho e Pataxós, no bairro da Gruta

Mais uma colisão entre carro e moto no trânsito de Concórdia (fotos e vídeo)

O grande número de acidentes de trânsito entre carro e moto tem chamado a atenção nos últimos dias. Na manhã desta segunda-feira, 3 de abril, foi registrada mais uma ocorrência na esquina das ruas 29 de Julho e Pataxós, no bairro da Gruta.

Um Chevette, com placas de Concórdia, trafegava pela rua 29 de Julho e ao tentar entrar na rua Pataxós atingiu a motociclista D.G.K, 19 anos, que fazia o sentido 29 de Julho/bairro Cristal. Possivelmente, o motorista do Chevette, C.M.S., 21 anos, não viu a jovem que conduzia a moto.

D.G.K. foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco em estado estável. O condutor do veículo não teve ferimentos. (Com informações de André Elias Kruger).