Moto bateu no paralama direito do veículo / Fotos: Cristiano Mortari

O acidente aconteceu por volta das 7:10h deste domingo, dia 02, envolvendo uma moto com placa de Concórdia e um I 30, placas de Catanduvas. A colisão foi na esquina entre as Ruas do Comércio e Getúlio Vargas. Duas pessoas estavam na motocicleta. A carona não se machucou. Já o condutor, de 21 anos, foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco, com quadro estável e escoriações.

De acordo com as informações apuradas no local, o veículo descia da Getúlio Vargas e ingressava na Rua do Comércio no sentido calçadão. A moto subia pela Getúlio.

Os bombeiros voluntários e o SAMU atenderam o rapaz e a carona. A PM também esteve no local para fazer o levantamento de informações e orientação do trânsito.