Morreu no Hospital São Francisco uma das vítimas do acidente no contorno viário norte, ocorrido na última semana. Sidiane Cassol estava internada em estado crítico na UTI desde a tarde da terça-feira, dia 28. Ela era uma das ocupantes de uma motocicleta que se envolveu em colisão com um veículo Gol, que saia de uma empresa para acessar o contorno norte. Conforme informações apuradas pelo jornalismo da Rádio Aliança, uma parada cardiorrespiratória pode ter sido a causa da morte.

Na ocasião do acidente, Sidiane foi atendida já inconsciente pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia. O condutor da motocicleta, de iniciais W.S, sofreu fraturas múltiplas na perna esquerda e não corre risco de morte.

O acidente foi no fim da tarde do dia 28. Com o impacto, a motocicleta foi jogada para o pátio de um estabelecimento. O corpo de Sidiane Cassol será velado no interior do município de Irani, na comunidade de Lajeado Cordeiro.

(Com informações do repórter André Krüger).