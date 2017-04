Um homem deu entrada no Hospital São Francisco, na madrugada deste domingo, dia 02, com ferimentos de faca no peito. De acordo com informações da Polícia Militar, ele foi deixado no Pronto Socorro, sem nenhum acompanhante.

A PM foi informada e foi até o Hospital para colher informações. A vítima teria se envolvido em uma briga em Rancho Grande. Em rondas a guarnição abordou um Fiat Stilo com placas de Concórdia na Rua Tancredo Neves e constatou que os dois ocupantes tinham participado da confusão.

Eles relataram que participavam de uma festa em Rancho Grande e uma briga teria iniciado e um dos ocupantes teria usado a faca e desferido golpes contra o peito da vítima. O outro homem que estava no carro teria separado a briga e deu carona ao suspeito.

Os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia para maiores esclarecimentos.