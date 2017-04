Duas caçambas da Prefeitura de Piratuba colidiram na Avenida 18 de Fevereiro, na região do Balneário, na manhã deste domingo, dia 02, por volta de 09h. O motorista de um dos caminhões, Giovanei Bergamo, 31 anos, ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros do município.

Ele foi encaminhado ao Hospital de Piratuba/Ipira consciente, com quadro estável. Apresentava ferimentos no rosto e luxação no ombro esquerdo. Bergamo foi transferido ao Hospital São Francisco de Concórdia para fazer exames de Raio X e se necessário avaliação de um ortopedista.

De acordo com as informações apuradas, a caçamba condizida por Bergamo fazia o trajeto Acesso Sul, sentido Avenida, quando colidiu na traseira da outra, que estava estacionada. O motorista do caminhão parado sofreu apenas escoriações.

A Polícia Militar de Piratuba também esteve no local para levantar informações e orientar o trânsito.