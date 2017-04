Time concordiense foi dominado pelo Foz Cataratas e teve um pênalti não marcado, no fim do jogo.

A Associação Concordiense de Futsal, em noite pouco inspirada, perdeu na estreia da Liga Nacional de Fusal. O time de Concórdia perdeu para o Foz Cataratas, por 3 a 2, na noite deste sábado, dia primeiro de abril. O jogo foi válido pela primeira rodada da competição.

Mesmo perdendo, a ACF saiu na frente no começo do primeiro tempo com gol de pênalti, marcado por Valença. O empate veio ainda no primeiro tempo, com Willian para os paranaenses e o placar do primeiro tempo foi de 1 a 1.

A virada do time da casa veio no segundo tempo, em um erro de marcação da equipe do Concórdia, Vini escorou para os fundos das redes. O empate da ACF não demorou muito para acontecer. Numa das poucas jogadas trabalhadas, Douglinhas escorou de letrinha na segunda trave para balançar as redes. Porém, a vitória do Foz veio com os pés do Neto, em cobrança de falta pertinho da área.

Depois do gol paranaense, a ACF foi para o abafa com goleiro linha e poderia ter chegado ao empate. Em uma finalização do fixo Julio, a bola bateu no braço do defensor do Foz Cataratas, encima da linha do gol. A arbitragem, de frente para o lance, não marcou pênalti.

Pela Liga Nacional, a ACF volta a jogar no próximo dia 21, quando recebe o Sorocaba no Centro de Eventos. Antes, no dia 12, tem estreia em casa pela Divisão Especial, contra o Blumenau.