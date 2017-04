O Concórdia Atlético Clube venceu o Tubarão por 1 a 0 pela Copa SC Sub-20. A partida, válida pela segunda rodada da primeira fase, aconteceu na tarde deste sábado, dia primeiro de abril.

Com o resultado, o Galo do Oeste conquistou os primeiros três pontos no campeonato. O tento foi anotado de pênalti, pelo atacante Leo Cabeça, no começo da etapa complementar.

Na próxima rodad, o CAC vai a Itajaí enfrentar o Barra, na próxima sexta-feira, dia sete, às 15h30, pela terceira rodada da competição.