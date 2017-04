Concordiense terminou em primeiro lugar no Grande Prêmio Sul-Americano, na Argentina.

Romani fica próximo do índice para o Mundial

O concordiense Darlan Romani terminou em primeiro lugar no arremesso de peso dentro do Grande Prêmio Sul-Americano Germán Lauro, que foi disputado na Argentina, nesta semana. Ele obteve a marca de 20,46m, ficando a quatro centímetros do índice exigido para o Mundial de Londres, que vai ser em agosto.

A prova foi disputada em Buenos Aires nesta semana. Em segundo lugar ficou o argentino Germán Lauro e em terceiro William Braido.