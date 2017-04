A Copa Scherer 4x4, além de promover o encontro e a confraternização dos amantes do mundo do Off Road, também busca conscientizar e dar o exemplo às novas gerações sobre a preservação da natureza e a diminuição dos impactos pela ação humana. Por isso, desde 2013 adotou-se o termo Carbon Free (livre de carbono) junto ao nome do evento, sendo conhecida como Copa Scherer 4x4 Carbon Free.

Durante cada prova, pilotos e navegadores plantam mudas de árvores nativas. Para cada 100 km percorridos, duas mudas são plantadas com objetivo de neutralizar todo o carbono emitido durante o percurso.

“O projeto Carbon Free surgiu em 2013, através da ideia de alguns integrantes da diretoria na época, com intuito de amenizar o impacto ambiental causado pelas provas. No Brasil existem mais jipeiros adeptos ao Carbon Free, mas em provas a Copa Scherer é a pioneira”, explica Kassiano Kerber, membro da diretoria da Copa.

A Copa Scherer

Diferente da maioria das provas de automobilismo onde o vencedor é quem chega primeiro, na Copa Scherer 4×4 o que conta é a regularidade. Vence a dupla que melhor conseguir manter a média imposta pela organização. Por isso, a prova exige muita técnica e habilidade do navegador e do piloto.

A primeira e segunda etapa da competição aconteceram em Joaçaba, no mês de março. As duas próximas etapas serão promovidas em Capinzal, no dia 06 de maio. Até o final do ano as provas também passarão por Videira, Tangará, Luzerna, Concórdia e Piratuba.

(Fonte: Carla Dildey/Ascom/Copa Oeste).