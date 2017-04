Iniciativa é aberta à comunidade e contará também com as modalidades de caminhada e maratoninha para as crianças.

Inicia neste domingo, dia dois, em Concórdia, o circuito 2017 das Corridas do Bem. O evento, que terá parte do valor das inscrições revertida para uma instituição de amparo social da região, é destinado aos industriários e comunidade. O evento, que inclui também a caminhada, passa a contar esse ano com a modalidade maratoninha para as crianças.

Na corrida, serão disputadas as categorias industriário e comunidade, nos naipes masculino e feminino, com provas de 5 e 10 quilômetros. A largada será dada na Rua Coberta, (Rua Leonel Mosele, 62, Centro), às 8 horas. Os kits dos atletas participantes serão distribuídos no dia 01 de abril, das 10 às 16 horas, no SESI Clínica (Rua Doutor Maruri,614, Centro). No evento também será colocado à disposição dos atletas o Circuito do Bem-Estar, que oferecerá massoterapia, avaliação física, aferição da pressão arterial, frutas e água. A inscrição para a maratoninha será 1 quilo de alimento não perecível, que deverá ser entregue no dia no local do evento. Os alimentos também serão doados a uma instituição de amparo social.

Em Concórdia, o SESI Corridas do Bem é promovido pela Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC), por meio do SESI, em parceria com Fundo Municipal de Assistência Social – Lar Anjo Gabriel. A iniciativa pretende estimular, além da adoção de hábitos saudáveis e o contato entre os atletas, fazer o bem por meio da prática do voluntariado. Até o final desse ano, as Corridas do Bem serão realizadas em 16 regiões do Estado e parte dos recursos gerados será revertida para instituições beneficentes.

Em 2016, o circuito SESI Corridas do Bem contabilizou 11 mil participantes nas 16 etapas realizadas. Mais de R$ 80 mil foram revertidos como benefício a 18 entidades de amparo social no Estado.

(Fonte: Ascom/Sesi)