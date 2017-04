Renda da estreia no Catarinense 2017 será doada para família de criança com AME

No dia 12 de abril (quarta-feira) às 20h15min a ACF fará a sua estreia na Divisão Especial do Catarinense 2017, mais importante que a sua primeira partida na competição, a ACF conta com a participação do torcedor no jogo para ajudar a família do pequeno Bernardo Henrique Dalla Costa, que foi diagnosticado com AME (Atrofia Muscular Espinhal) Tipo 1.

O tipo 1 é o mais grave da doença, sendo que ela é rara, progressiva e degenerativa na qual afeta os músculos fazendo com que não seja possível sustentar o peso da cabeça, não consiga sentar e andar, e ter poucos movimentos de corpo. Hoje com 1 ano e 9 meses de idade o Bê se alimenta por sonda de gastrostomia e utiliza um Ventilador para auxílio na respiração.

Em dezembro de 2016 foi aprovado nos EUA um medicamento para tratar essa doença que até então não tinha cura nem ao menos tratamento, o Spiranza, porém tem um custo elevado para um ano de tratamento, sendo necessário investir R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), já que o medicamento ainda não tem aprovação para ser comercializado em nosso país.

Para conhecer a história do Bê, no dia 30 de março o técnico Morruga juntamente com o capitão Julio e o ala Joãozinho foram até a casa da família que possui estrutura de Home Care, para que possam cuidar do seu filho juntamente a equipe médica no conforto de sua casa.

Não medindo esforços para buscar a cura da doença do seu filho, os jovens pais Leandro e Luana, a ajuda de diversos amigos e familiares iniciaram uma campanha para arrecadar o valor para o tratamento, e a ACF sensibilizada com a causa decidiu doar toda a renda da primeira partida do campeonato catarinense que será no dia 12 de abril para auxiliar no pagamento do tratamento.

Os ingressos para a partida serão comercializados a partir do dia 05 de abril em diversos pontos da cidade, que serão identificados com cartazes, para que a população possa prestigiar a ACF e ao mesmo tempo ajudar o Super Bê como já é carinhosamente conhecido.

A família ainda possui duas contas bancárias para deposito de doações, colabore!

Caixa Econômica Federal:

Ag 0627

Op 013

CC 99171-7

Luana Broch de Moura (Mãe do Bê)

CPF 072.916.669-45

Sicoob

Banco: 756

Agência: 0001-9

Conta Poupança: 62.388.728-2

CPF: 124.100.109-03

Nome: Bernardo Henrique Dalla Costa

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF).