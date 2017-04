Polícia localiza faca que pode ter sido usada em crime em Lindóia do Sul (vídeo)

A Polícia Militar localizou a faca que pode ter sido utilizada no assassinato de um homem, em Lindóia do Sul. Conforme informações, a faca estava jogada em um matagal, próximo da residência onde ocorreu o crime. A PM chegou até ao artefato porque um dos suspeitos, detidos ainda na manhã deste sábado, mostrou o local onde a faca havia sido jogada depois do crime.

A vítima, natural do estado de Pernambuco, estava trabalhando em uma agroindústria de Lindóia do Sul. Três homens, que moravam com ele, não estavam em casa quando a Polícia chegou. O corpo apresentava ferimentos de faca. Dois foram pegos em Concórdia e um outro foi detido na cidade de Ponte Serrada.

A polícia agora vai investigar o motivo do crime.