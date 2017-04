O time da fronteira faz sua estreia na Liga Nacional de Futsal (LNF), a maior competição do futsal brasileiro, neste sábado, 1º de abril, às 19 horas, no Ginásio Costa Cavalcanti, contra a equipe ACF Concórdia Futsal (SC). O Foz Cataratas Futsal treinou forte durante toda a semana para realizar uma grande partida. Os jogadores contam o apoio da torcida apaixonada de Foz do Iguaçu.

Na primeira partida do Foz Cataratas Futsal pelo Campeonato Paranaense – Serie Ouro, o time venceu a equipe da Associação Campo Mourão Futsal (ACMF) pelo placar de 3 a 0. Para os jogadores, a força da torcida foi fundamental para a vitória. A expectativa do Foz Cataratas Futsal para este sábado é de fazer uma grande partida e conquistar a vitória.

O Foz Cataratas Futsal vai contar com o reforço do ala Neto, que estava defendendo a seleção do Paraguai, que disputará a Copa América, de 5 a 12 de abril, no Rio de Janeiro. Ainda se recuperam de lesões, o ala Leanderson e o fixo Murilo. Já o atleta Gui ainda não foi liberado pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) para atuar.

(Fonte: LNF)