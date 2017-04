A Polícia Militar de Concórdia prendeu dois suspeitos de ter participado de um assassinato na madrugada deste sábado, dia 1, em Lindóia do Sul. Eles foram abordados por volta das 9:40 da manhã próximo à rodoviária de Concórdia e pretendiam iniciar viagem de volta a Pernambuco.

Eles teriam confessado participação no crime e justificaram que mataram o companheiro em função de um desentendimento. Eles moravam juntos em Lindóia há dois anos e trabalhavam em uma empresa de Ipumirim.

Para chegar em Concórdia eles pegaram carona. Antes de serem abordados, passaram por uma lanchonete e tomaram café. Com os suspeitos a PM encontrou mochilas com roupas, celulares e documentos. Em um dos celulares a polícia constatou que um dos possíveis envolvidos já teria feito contato com a família em Recife. Nas conversas registradas no whatsapp, ele informava que estaria voltando para casa. A pessoa respondeu pedindo cuidado e orientando como eles deveriam se deslocar sem que a polícia chegasse até eles.

Terceiro suspeito:

A Polícia Militar de Ponte Serrada prendeu, também na manhã deste sábado, dia 1º, um jovem de 20 anos na Vila Pouso dos Tropeiros (CTG) em Ponte Serrada. A PM chegou até o rapaz depois de receber informações sobre o crime. Ele também é suspeito de participar do assassinato em Lindóia do Sul e estaria na casa dos pais. Ele foi encaminhado para Lindóia do Sul e na sequência será conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Concórdia, para prestar depoimento.

O crime :

Um homem foi assassinado na madrugada deste sábado, dia 1º, em Lindóia do Sul. O corpo foi encontrado pela manhã na sala de uma casa no centro, na Rua Anita Garibaldi. Ele estava em um colchão com ferimentos feitos por faca.