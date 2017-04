Um homem foi assassinado na madrugada deste sábado, dia 1º, em Lindóia do Sul. O corpo foi encontrado pela manhã na sala de uma casa no centro, na Rua Anita Garibaldi. Ele estava em um colchão com ferimentos feitos por faca. De acordo com as informações apuradas, a vítima é natural de Pernambuco e trabalhava em uma agroindústria na cidade de Ipimirim.

A polícia faz buscas na região, por outros três homens que residiam com o pernambucano e não foram encontrados em casa. Eles também seriam de Pernambuco. A polícia acredita que eles tenham deixado a residência ainda na madrugada.