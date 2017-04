Um Ford/Fiesta com placas de Arabutã capotou na manhã deste sábado na SC-283, em Fragosos, próximo à entrada do Bairro Natureza. O acidente aconteceu às 7:30h. Duas pessoas estavam no carro mas não tiveram ferimentos. Elas receberam o atendimento dos Bombeiros Voluntários no local e optaram por não ir ao Pronto Socorro.

De acordo com as informações apuradas no local, o carro seguia no sentido Concórdia e durante uma ultrapassagem acabou “enroscando” no caminhão que também subia. O motorista perdeu o controle, atravessou a pista e tombou. O veículo parou no pátio de uma empresa e atingiu ainda, uma placa de publicidade.