Chegou ao fim a pré-temporada da ACF, após 60 dias de treinos intensos se dará início a principal competição da temporada, a Liga Nacional de Futsal (LNF). O primeiro compromisso será contra a equipe de Foz do Iguaçu neste sábado (01) às 19h05min no ginásio Costa Cavalcanti com transmissão ao vivo da Catve e da Rádio Aliança.

Após seis amistosos na pré-temporada a equipe concordiense chega preparada para a LNF, a qual o técnico Morruga poderá contar com praticamente todo seu elenco, pois Felipinho segue em tratamento médico e deve retornar somente na segunda rodada da competição, contra o Sorocaba no Centro de Eventos.

A comissão técnica aproveitou as últimas semanas para intensificar os treinos físicos e táticos e espera uma boa estreia da equipe, "tivemos uma boa pré-temporada, pude acompanhar a evolução da equipe desde o primeiro treino, estamos cientes que a competição está cada vez mais equilibrada mas tenho uma equipe pronta para fazer uma boa temporada", declarou Morruga.

A equipe viajou no início da manhã desta sexta-feira (31) e no já treinará no local da partida no início da noite, poucas horas após chegar na cidade. Já no sábado a equipe treina pela manhã e retorna ao hotel até 2 horas antes da partida, a qual terá início às 19h05min, os torcedores poderão assistir ao vivo pela Catve através do link catve.com.

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)