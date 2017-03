Duas pessoas feridas em colisão no trevão do Irani (fotos)

Duas pessoas ficaram feridas em uma colisão entre dois veículos no trevão do Irani. O acidente foi na tarde desta sexta-feira, dia 31. Envolveu um veículo de Concórdia e outro de Xanxerê. A carona do carro de Xanxerê foi atendida com suspeita de fratura nas costelas. O condutor deste não se feriu.

Já o motorista do veículo de Concórdia apresentou escoriações leves nos braços.

A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local auxiliando com a sinalização do trânsito e encaminhamentos sobre as causas do acidente.