Sindicato dos Servidores e Prefeitura ainda discutem as cláusulas sociais

O Sindicato dos Servidores Municipais e a Prefeitura de Concórdia ampliaram o debate das cláusulas sociais na reunião realizada nesta sexta-feira, 31 de março. Ficou acertada a realização de um levantamento para ter um diagnóstico do atual quadro de vagas do Município. A quarta rodada de negociação salarial está marcada para a segunda-feira, 3 de abril, a partir das 13h30.

Também busca-se saber quais são as perspectivas de contratação de novos servidores para os próximos anos. O que ainda não está definido é se o quadro de vagas será elaborado pelo Sindicato em parceria com a Prefeitura, ou se haverá a contratação de uma empresa especializada neste assunto. A principal cobrança do Sindicato é para a contratação de mais servidores efetivos e menos temporários ou comissionados.

Outro tema abordado na reunião foi a ampliação da carga horária dos trabalhadores que já são concursados. Se esse pedido for aceito e regulamentado pelo Município, haverá redução nas contratações de servidores temporários.

O presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Tayson Basseggio, diz que o Estado já adota essa prática de ampliar a carga horária dos efetivos sem a realização de novo concurso. “Vamos precisar um estudo com regras específicas. Já existe entendimento do Tribunal de Contas nesse sentido”, afirma.

As cláusulas econômicas ainda não entraram em pauta. Os servidores pedem reajuste de 9,69%, o que representa 5% de ganho real, e 4,69% correspondente à inflação do período.