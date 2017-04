Durante à implantação da Usina Hidrelétrica Itá, o Consórcio Itá, concessionário da usina, adquiriu diversas áreas que seriam utilizadas pelo empreendimento. Algumas áreas adquiridas naquela época não foram utilizadas e hoje são de posse do Consórcio, sendo conhecidas como áreas remanescentes.

O Consórcio Itá esclarece que, no momento, essas áreas não estão à venda: “Não estamos vendendo as áreas remanescentes no momento, e ninguém está autorizado a falar do assunto em nome do Consórcio”, afirma o Gerente do Consórcio Itá, Reginaldo de Oliveira.

Caso haja mudança nessa situação, o Consórcio Itá divulgará aos interessados. “No momento o Consórcio Itá não pretende vender essas áreas. Mas caso essa situação se altere, divulgaremos aos interessados”, finaliza Oliveira.

Para esclarecer essas ou outras dúvidas ou encaminhar solicitações ou reclamações, solicitamos que entre em contato direto com a Linha Verde do Consórcio, ligação gratuita, 0800 645 5800.

(Fonte: Andressa Reina/Ascom/UHE Itá).