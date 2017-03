Uma carreta derrubou parte do muro de proteção sobre o rio dos queimados. O fato foi registrado no começo da tarde desta sexta-feira, dia 31. O fato aconteceu no cruzamento das ruas Arciso Colla com a Luis Delfino, proximidades da BRF.

Uma carreta bi-trem, teria saído da Arciso Colla para acessar a Luis Delfino e se dirigir até a Marechal Deodoro. O rodado do último conjunto teria invadido a calçada e atingido o muro. Somende danos materiais na edificação foi constatado.