Mulher ferida em atropelamento no centro de Concórdia

Uma mulher ficou levemente ferida em um atropelamento, registrado no começo da manhã desta sexta-feira, dia 31, no centro de Concórdia. O fato foi registrado na Marechal Deodoro, defronte ao antigo Banco do Brasil. Conforme informações, a vítima, identificada pelas inicias R.C.C, de 44 anos, estava atravessando sobre a faixa elevada, quando foi atingida por um Gol, placas de Concórdia, dirigido por M.C, de 25 anos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender essa ocorrência. A vítima apresentava escoriações e foi levada para o Hospital São Francisco de Concórdia.