O “Declare Certo”, ação promovida pelo SESCON (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis), e que conta com o apoio do Sindicato dos Contabilistas de Concórdia, irá acontecer amanhã, dia 01 de abril, na Praça Dogelo Goss, das 08 às 14 horas.

O Diretor Regional do SESCON, Cenildo Colossi, explicou para à equipe Aliança que essa ação social ocorre pela terceira vez em Concórdia, onde uma equipe de contabilistas estará a disposição dos contribuintes para sanar dúvidas em relação a declaração do Imposto de Renda.

" Aqueles contribuintes que fazem o preencimento da sua própria declaração, e que porventura tenham alguma dúvida, nós estaremos ali de plantão para poder ajudar a preencher a declaração" - disse Colossi



Porém Colossi alerta aos contribuintes que a equipe de contabilistas que contribuirá do Declare Certo, não estará preenchendo os formulários do Imposto de Renda, e sim dando orientações.

" A gente não tem condições de fazer isso, de preencher as declarações. A gente vai estar lá orientando aquele que tem dúvidas. Ele pode até levar documentos se ele quer tirar dúvidas, mas nós não estaremos lá preenchendo declarações". - enfatizou Colossi

Veja se você é obrigado a declarar o Imposto de Renda aqui - goo.gl/N7gvu7

