Mais um grave acidente foi registrado na BR-282 em Joaçaba. No início da manhã desta sexta-feira (31) as equipes de resgate e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atender uma colisão frontal.

O acidente aconteceu próximo da curva que dá acesso à comunidade de Nova Petrópolis, no final de uma reta. Um caminhão com placas de Biguaçu(SC), que seguia sentido litoral, colidiu frontalmente com um GM/Cruze com placas de Catanduvas. O motorista do caminhão, Venâncio Benzem, relatou a Rádio Catarinense que a colisão ocorreu no acostamento. Ambos “tiraram” para o mesmo lado na tentativa de evitar a acidente. “Na curva tinha um carro perdido na contramão, desnorteado e ele veio pra cima de mim, tentamos desviar mas infelizmente não deu”. O Cruze ficou destruído num grande amontoado de ferro.

O motorista do GM/Cruze, Igor Palmera, foi levado para o Hospital Universitário Santa Terezinha (HUST) com vários ferimentos. Um parente da vítima informou que ela tem 23 anos e trabalha numa instituição bancária em Catanduvas. O jovem não corre risco de morte. Ele estava sozinho no interior do veículo e foi resgatado do meio das ferragens.

As causas do acidente serão apuradas pela PRF.

(Fonte: Marcelo Santos/Rádio Catarinense).