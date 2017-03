A Brigada Militar do Rio Grande do Sul prendeu um homem que é suspeito de cometer furtos no interior de Concórdia. Luiz Carlos de Almeida Marques, de 26 anos, foi preso em Severiano de Almeida, no Rio Grande do Sul. Ele é apontado como responsável por furtos na Linha Kaiser, interior do município.

Ele estava com mandado de prisão em aberto por crimes cometidos na Comarca de Capinzal. A abordagem foi feita por volta das 21h30. Ele estava acompanhado de Márcio Dickel, concordiense, que havia sido preso recentemente por envolvimento em furto e receptação de mercadorias, nesta região do vizinho estado. Porém, ele foi solto.